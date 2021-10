Ovelar dice que no apoya al vice porque “no va a ganar”

Confirmó que el movimiento Colorado Añetete está en crisis, pero que no es culpa de Marito, a quien seguirá acompañando en todos sus proyectos de ley.

También aseguró que el mandatario, como demócrata, no se iba a candidatar para la Junta. Dijo que como legado “además de sus grandes obras de infraestructura” será “el espíritu republicano de respeto a las instituciones”.

Ovelar, quien siempre se ofendía cuando se le relacionaba con Horacio Cartes, indicó que le informó al propio presidente de la República que no acompañaría la candidatura de Velázquez.

“Le había manifestado al amigo presidente de la República que sigo con la idea de que Concordia es la alternativa para el partido, y lo que le conviene también al Gobierno en este último tramo que le resta”, sentenció.

“Le decía que yo no acompañaría la candidatura de Hugo Velázquez por una sencilla razón. Yo soy una persona que quiere ganar las elecciones, y el compañero Hugo Velázquez, creo que no llena la expectativa”, fue su veredicto.

“No voy a entrar en detalles, pero creo que nosotros necesitamos un perfil más abierto, más pluralista, y el partido tiene figuras”, remarcó, y agregó que su amistad con Abdo “se mantenía inalterable”.

“Voy a acompañar todos los proyectos que se presenten en el Senado, como siempre lo he hecho (...). Ahora, mi posición política es clara. Yo no voy a acompañar a Hugo Velázquez”, reiteró.

“No creo que Velázquez gane las elecciones generales”, fue su remate, desacreditando al vicepresidente.

TACHO DE BASURA. Beto se jactó de ser la persona que más le conoce a Marito, y por eso asegura que supuestamente no se candidatará para la presidencia de la ANR.

“Él es un gran demócrata, un gran republicano, que, como legado de su gestión, aparte de las grandes obras de infraestructura que ha hecho durante su gobierno, en plena pandemia, va a ser ese espíritu republicano de respeto a la institución”, manifestó.

“De ninguna manera, Mario Abdo se va a candidatar, conociéndole a él, sea inconstitucional o no, por una cuestión de ética”, insistió.

“No lo haría porque sería tirar al tacho de basura todo lo que él construyó decentemente en la conducción de la nación”, consideró.

“Yo no le culparía al presidente de la República, pero es cierto. Añetete viene desarticulado desde hace un buen tiempo”, sostuvo.

Puso como ejemplo las veces que actuaron en forma descoordinada en muchas de las votaciones que se dieron en el Senado.



Concordia Colorada es la alternativa del partido y lo que le conviene al Gobierno en este último tramo que le resta.



No voy a acompañar la candidatura de Hugo Velázquez. No creo que gane en las elecciones generales. No llena expectativa.



Marito no se va a candidatar (a la ANR) porque sería tirar al tacho de basura todo lo que construyó decentemente. Silvio Ovelar, senador colorado