Ovelar cree que el acuerdo fue bueno

El presidente del Congreso, Silvio Ovelar, considera que no fue un mal acuerdo el de Yacyretá, y prefiere dejar en manos del presidente electo Mario Abdo la decisión sobre el tema. Alegó que no tiene conocimiento sobre los detalles de la conversación entre el futuro mandatario y el presidente argentino, Mauricio Macri.

“Voy a asumir una posición particular. Respeto a la ciudadanía, a la gente que se manifestó en la plaza. No creo que haya sido un muy mal acuerdo. De USD 19.000 millones, reducir a USD 4.000 millones, creo que no es muy mal acuerdo”, refirió.

“Como piso, para iniciar una negociación no está mal. Confío en que (Luis) Castiglioni, como canciller, puede obtener mejores resultados a futuro”, manifestó el colorado.

“En 30 años quedó el pago total de la deuda, pero eso también es conversable. Hoy está en manos del presidente la firma o no. No soy especialista en tema energético. Hay personas calificadas que opinan que la negociación fue buena, y otra gente también calificada que opina lo contrario”, mencionó.

En cuanto a Añá Cuá, indicó que es una decisión que le compete neta y exclusivamente al presidente electo. “Hemos demostrado nuestro apoyo en momentos mucho más difíciles. Confío en la sabiduría del presidente electo”, señaló.

Dijo que el próximo jefe de Estado no tiene la exigencia de contarle todo lo que pudo haber conversado con Macri.