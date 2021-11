El senador colorado Silvio Ovelar admitió ayer que rechaza la nominación del senador Víctor Ríos al cargo de ministro de la Corte. Además calificó de farsa toda la terna y que obedece a un acuerdo previo.

Cuestionó que algunos colegas suyos no asuman que el apoyo a Ríos se da en el marco de un cuoteo y acuerdo político. “A mí no me molesta que Víctor Ríos integre la terna, es un tipo capaz, a los políticos muchas veces nos impugnan por no tener la formación necesaria y Víctor es una persona muy capaz, pero lo que me molesta es la hipocresía. Por qué no se dice bien que esta es una cuota política”, dijo. Cuestionó al Consejo de la Magistratura de prestarse “a la farsa”.