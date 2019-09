Outsider activa con miras a intendencia de Asunción

Aclaró que si bien aún está construyendo su candidatura y armando un equipo en capital, si se da su lanzamiento, será por el Partido Colorado, donde está afiliado hace muchos años y donde siempre trabajó de cerca.

Brunetti reconoció que conversa con dirigentes de Colorado Añetete y Honor Colorado, pero sin compromisos, y sin descartar una candidatura independiente.

“Tenemos que tratar de unirnos. Eso significa hablar con todos los movimientos. Se habla mucho del candidato de consenso en este momento en el partido, pero yo creo que el consenso realmente se va a dar sobre una persona que pueda no solo ganar las internas, sino las elecciones generales”, expresó.

El empresario mantiene una antigua amistad con el diputado Arnaldo Samaniego, de Colorado Añetete. “Él es un político que viene de una familia que siempre decidió dentro de la familia qué hacer y cómo moverse y ellos decidirán qué hacer. Yo no le marco la hoja de ruta a él ni él me marca la hoja de ruta a mí. Tenemos una buena amistad, pero hoy yo no tengo un compromiso suyo ni de su familia de apoyarme a mí”, indicó.

Finalmente, indicó estar preocupado por la situación de Asunción, con mucha basura y mal estado de las calles, por lo que consideró que es importante que personas preparadas y con buenas intenciones lleguen a los cargos públicos.