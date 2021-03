Otro profesional médico pierde la batalla contra el Covid-19 en CDE

Se trata de un profesional formado en la Universidad Nacional de Asunción, especializado en Terapia Intensiva y Urgencias Pediátricas, miembro de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, de la Sociedad Paraguaya de Terapia Intensiva Neonatológica y Pediátrica, y especialista en Ecografía General.

Se desempeñaba como terapista infantil en la zona, tanto en el servicio público como el privado, único en la especialidad, por lo que se considera un duro golpe para el sistema salud de esta parte del país. De acuerdo con los datos, estuvo con cuadro Covid-19, por lo que se aisló en su domicilio; posteriormente, su cuadro se agravó a raíz de una neumonía, que lo llevó a cuidados intensivos. Finalmente tuvo fallas en varios órganos, lo que provocó su deceso.

La doctora Idalia Medina, presidenta de la Asociación de Médicos del Alto Paraná, lamentó la pérdida e instó a la ciudadanía a respetar el protocolo sanitario, al asegurar que ya no están dando abasto. Dijo que los médicos y enfermeras están agotados. “Lastimosamente no resistió y falleció. Es una pena, se están yendo los que nos deberían cuidar. No queremos que más gente se vaya. Los colegas están cansados, la gente de enfermería está agotada, el Hospital Respiratorio está colapsado”, refirió.

Indicó que no solo el servicio de UTI está lleno, sino también la sala común, donde hay gente que está esperando entrar en terapia. “No estamos hablando solamente de la terapia intensiva, hoy estamos hablando de las camas comunes, donde hay gente que está esperando un lugar en terapia. Y hoy en todo Alto Paraná y probablemente ni en el privado se va a conseguir una unidad de terapia. Esta semana estamos en rojo prácticamente. Es alarmante esta situación”.

GUERRA. “Estamos en una guerra y si la gente continúa así no vamos a dar contención. Desde un principio se avisó y hoy depende exclusivamente de la ciudadanía. Van a decir el Gobierno, eso ya no interesa, ahora la prioridad es la vida de cada ciudadano y eso depende de nosotros, no existe gobierno que te pueda solucionar este problema, si la gente no se cuida”, aseguró la profesional.

Medina indicó que realmente se sienten impotentes ante esta situación, porque esto se está desbordando y asegura que será peor. “Atiendan, estos números. Nosotros teníamos la esperanza que en febrero vaya disminuyendo, estamos prácticamente a mitad de marzo y continúan aumentando los casos aquí en el Alto Paraná”.

Mencionó que sí probablemente se tomarán 10.000 muestras, 7.000 darían positivo en este momento. “Gritamos a los cuatros vientos que tomen conciencia, pero no hay caso, la gente le perdió el miedo, ya no tiene empatía con nadie, te dice que es Covid positivo y se está paseando por ahí, distribuyendo el virus”.

Con relación a la posibilidad de volver a la cuarentena total, dijo que el daño ya está hecho.