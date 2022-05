Otro planteo para que Seprelad controle a tabacaleras y fútbol

El proyectista dijo que es necesario asegurar que el dinero de las empresas tabacaleras y de los clubes deportivos sea lícito y no provenga de actividades oscuras, como el contrabando o el narcotráfico. Insistió en que se busca evitar que el fútbol se utilice para lavar dinero.

“Esto no es en contra del deporte ni del fútbol, en particular; no es para castigar al fútbol o decirle al empresario que no aporte; claro que puede contribuir, estoy de acuerdo que un empresario o cualquiera aporte a su club, pero de lo que tenemos que cerciorarnos es que ese dinero sea legal”, manifestó Acosta.

Espera además que esta propuesta sirva para luchar contra el crimen organizado, como el contrabando.