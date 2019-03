Otro paraguayo más deslumbra con su talento en un programa en Bolivia

Los miembros del jurado no pudieron evitar ovacionarlo en el momento en que interpretó el coro de la canción de Luis Miguel, lo aplaudieron de pie y por unanimidad de los jueces logró ingresar al programa de talentos.

"Dios tiene grandes planes para vos en Factor X", fueron las palabras de uno de los miembros del jurado al compatriota.

Paraguayo deslumbra en Bolivia

Fue a Bolivia en busca de sus sueños

El paraguayo contó que decidió emprender viaje a tierras bolivianas en busca de alcanzar sus sueños, ya que desea ayudar a su madre.

"Decidí venir porque vengo a buscar mis sueños, quiero ayudarle a mi mamá; entonces, decidí venir y poner el pecho a esto y salir adelante", fueron sus palabras.

No pudo evitar emocionarse al recordar a su padre, un agente de la Policía Nacional que falleció en el año 2003. Dijo que desde la ausencia de su padre, su madre fue la persona que sacó adelante a sus cuatro hijos.

"Para nosotros era una pesadilla porque somos cuatro hombres y era imposible no verle mal a mi mamá, queríamos verla siempre bien, pero no se podía. Desayunábamos, almorzábamos y cenábamos la misma cosa en un día, algunas veces no desayunábamos ni almorzábamos y dormíamos para no tener hambre", recordó.

Otros paraguayos que deslumbran en el programa

Días atrás, el paraguayo Orlando López, de 28 años, más conocido como Orly, oriundo de la ciudad de Asunción, también demostró al jurado y al público del programa Factor X en Bolivia que es un verdadero artista, al interpretar New York, New York.

Otro compatriota también mostró su talento en la misma programación. Su nombre es Samuel Ruiz, a quien también le conocen como el Justin Bieber paraguayo porque tiene algunas similitudes con el artista canadiense, principalmente por su forma de cantar.

En su presentación comentó que se inició con la música en las calles, así como Bieber.

Ante el jurado, manifestó que se presentó a la audición gracias a una amiga que vive en Bolivia. Cantó un tema de cumbia, pero expresó que le gusta la música pop y que tiene un grupo de metalcore.

De esta manera, suman tres los paraguayos seleccionados para seguir en el concurso.

Factor X es un programa de televisión que busca talentos musicales y que, en su versión boliviana, va por la tercera temporada. Es emitido por el canal Red Uno, de lunes a viernes, a partir de las 20.55.