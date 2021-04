Otro miembro de la salud pierde la batalla y fallece víctima del Covid

“Me van a internar en el IPS. Ya no tendré control de mi celular, gracias a los amigos y familiares que hacen de todo por ayudarme, pero ya no se puede. Los amo”, fue el último posteo del médico en su cuenta en Facebook, a las 21:00. Horas después se confirmó su fallecimiento.

El 25 de marzo denunció a través de la red social que no recibió la vacuna, asegurando que es de primera línea. “Soy médico de primera línea, me inscribí en el tiempo adecuado, no recibí la vacuna, recién mañana iba a recibir y digo ‘iba’ porque, faltando un día, di positivo al Covid. Dije que no iba a decir nada, pero no podés vacunar a personas que no son de primera línea”, lamentó.

EL GOBIERNO. ”Vi gente que ni son del área más sensible, gracias a este sistema nefasto hoy me tocó a mí. Mi confianza está puesta en Jesucristo, sé que todo va a salir bien, pero si algo sale mal y se complica mi salud, y algo me pasa, quiero que sepan que la responsabilidad es de este Gobierno”, agrega. “Esperé pacientemente, me cuidé, tomé los recaudos, acudí al llamado en los hogares de mucha gente de Franco, CDE, Hernandarias, muchos ya están curados, y duele saber que a pesar de eso mi país no me protege y no me priorizó, les priorizó a los corruptos y hasta a personas que ni su título tienen aún a mano, pero están por ahí, qué impotencia siento, en especial por mis familiares que no saben ni cómo reaccionar”, escribió visiblemente molesto. Por último, pidió a los que reciben la vacuna y que no son de primera línea “al menos por respeto no alces en tu estado, habemos gente que estamos en primera línea esperando y no nos llega y muchos caemos”.

Ya son cinco los profesionales médicos que perdieron la guerra contra el Covid-19. En total, los trabajadores sanitarios fallecidos ascienden a 11. A los médicos se suman 6 enfermeras y un personal de limpieza.

COMUNICADO. Este profesional médico no pertenece al cuadro de funcionarios del sector público. La Décima Región emitió un comunicado al respecto. “Desde la Décima Región Sanitaria, Alto Paraná, expresa sus condolencias por la pérdida de un profesional de salud más, por causa de complicaciones del Covid-19; acompañamos el dolor de los familiares, amigos y colegas en este difícil momento”. Agrega que en ese contexto el profesional fue llamado para la vacunación con la dosis anti-Covid AstraZeneca en Presidente Franco y manifestó que dio positivo al test de Covid-19, razón por la que no recibió la dosis correspondiente.

AGENDAMIENTO. La nota asegura que las vacunas se aplican por el sistema de agendamiento. “El sistema de agendamiento se rige por la inscripción en la plataforma Vacunate y los servicios a los que pertenecen los profesionales de salud hacen su lista, según la función que cumplen”. Señala que el sanatorio en el cual prestaba servicio el médico envió la lista el 25 de marzo, utilizando la denominación “consultorio, área ambulatoria”, que pertenece al ítem 21 del orden de escalonamiento de servicios para la vacunación”.