Otro fiscal denuncia a escrachadores en Concepción

Un grupo de, aproximadamente, 15 personas se manifestaron frente a su casa este miércoles. El reclamo que hacen es sobre investigaciones que como fiscal realiza en causas contra el intendente de la ciudad, Alejandro Tati Urbieta.

“Empezaron a arrojar huevos, en el pecho, en el brazo, y una serie de amenazas, y con base en eso me vi obligado, para mantener la tranquilidad de mi familia, porque tengo dos hijas menores, a realizar la denuncia”, afirmó.

Según Alvarenga, los manifestantes exigen la formulación de imputación contra Urbieta y lo amenazan que, de no procesarlo, ellos iban a continuar haciendo escraches en su contra, informó la emisora 1020 AM.

“Yo entiendo perfectamente, y estamos expuestos públicamente como funcionarios públicos, y no voy a objetar nunca ningún tipo de manifestación. Estamos expuestos a esa situación. Lo que considero que no corresponde es que empiecen a tirarme cosas, que empiecen a coaccionarme, en el sentido de que si yo no tomo algún tipo de medida o algún tipo de acción, va a tener alguna consecuencia contra mí o mi familia”, lamentó.

De acuerdo con las declaraciones del fiscal, los ciudadanos exigen la investigación de más de 30 denuncias contra Urbieta, de las cuales 11 causas se encuentran a su cargo. “Yo tengo más causas, porque tengo otra colega, Leticia del Puerto, que se inhibe de todas las causas en contra de Urbieta por una relación de amistad con el intendente”, explicó.

Además, el funcionario comentó que en entre las causas se encuentran hechos punibles de acción penal privada, donde el Ministerio Público no tiene competencias y corresponde a los particulares ofendidos ejercer ante los tribunales una querella privada, como establece el Código Penal.

“Entonces, en realidad no es así como ellos afirman que son 11 causas que están paralizadas. En este momento son tres a cuatro causas que estoy investigando y una de las causas que principalmente están atacando es con relación a algunas obras de desagüe fluvial”, precisó.

La denuncia es sobre la construcción de desagüe fluvial, cuya ejecución del proyecto superaba los G. 5.000 millones. No obstante, el fiscal comunicó que la carpeta no se encuentra en su unidad, ya que fue enviada a revisión a la Fiscalía Adjunta, además de que se encuentra de vacaciones hasta el 24 de julio, por lo que el proceso se encuentra detenido.

Este viernes, el fiscal Víctor Maldonado presentó un recurso de hábeas corpus genérico en contra de varios grupos que participaron de una protesta.