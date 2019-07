Otro empate cosecha el 12 de Octubre

2 de Mayo complicó al 12 de Octubre en Itauguá y le dio su tercer empate consecutivo en el inicio de la fecha 14 de la Intermedia. Los de Itauguá suman 27 puntos, a la espera de lo que hoy desde las 10.00 haga Guaireña (26) en su visita a Fernando de la Mora. Estadio: Luis Salinas (local 12 de Octubre). Goles: 77' Héctor Villamayor (12); 24' Arnaldo Zárate (2M). Amonestados: 53' y 72' Rodrigo Alvarenga, 81' Víctor Barrios (12); 53' Jorge Jara, 83' Sergio Mendoza, 89' Germán Caffa (2M). Expulsado: 72' Rodrigo Alvarenga (12). Recaudación: G. 1.940.000 por 97 pagantes.

Empate en la Chaca. Juan Galeano (*). Resistencia y Rubio Ñu firmaron un empate 0-0. Estadio: Tomás Beggan Correa (local Resistencia). Gol: No hubo. Amonestados: 26’ Ricardo Ledesma y 94’ Richard Brítez (R); 6’ Nelson Romero (RÑ). Recaudación: G. 1.530.000 por 102 pagantes.

Hoy: Fernando de la Mora vs. Guaireña (10.00), Caaguazú vs. RI 3 Corrales, Iteño vs. Yegros, 3 de Febrero vs. Gral. Caballero JLM y Atyrá vs. Trinidense (14.45); Independiente vs. Ovetense (16.00).

Primera B. Tacuary logró una gran victoria y estira su ventaja en la punta de la tercera categoría.

Uno bastó. Mara Noguera (*). Tacuary venció 1-0 a Atlántida y llega a 31 puntos en la cima. Sus escoltas, Ameliano y 24 de Setiembre están con 25 puntos y juegan hoy. Estadio: Roque Battilana de Recoleta (local Tacuary). Gol: 17' Marcos Benítez (T). Amonestados: 33' Pedro Cabrera, 69' y 75' Néstor Bareiro (T); 77' Enzo Galeano, 88' Richar Trinidad, 90' Fernando Duarte (A). Expulsado: 75' Néstor Bareiro (T). Recaudación: G. 750.000 por 50 pagantes.

