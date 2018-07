Primero, genera una elevada presión inflacionaria en los sectores no transables reforzada por la inercia inducida por el régimen de negociaciones salariales y validada por la emisión monetaria del Banco Central como préstamos al Tesoro para financiar parte del déficit fiscal. Como resultado la inflación terminó en un 24,8% en el 2017 y se proyecta en 27% para el 2018.

Segundo, induce a un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos porque genera una mayor demanda de bienes transables que se provee a través de importaciones porque los sectores industriales carecen de competitividad. El déficit en cuenta corriente cerró el 2017 en 4,8% del PIB y se financió con el ingreso de divisas por la colocación de bonos en el exterior para financiar el déficit fiscal.

El plan económico del presidente Macri se basaba en una estrategia de reducción gradual del déficit fiscal y orientar la política económica hacia una senda sostenible. Sin embargo, la mayor aversión al riesgo de los inversionistas a nivel mundial, además de la profunda sequía que afectó la producción agropecuaria, expuso las vulnerabilidades de la economía y precipitó una crisis de confianza, la corrida cambiaria y una fuerte depreciación del peso.

No hubo más remedio que acudir al FMI como prestamista de última instancia para evitar un ajuste drástico y distribuirlo en un periodo de tres años con un préstamo de hasta USD 50.000 millones bajo un Acuerdo Stand By. Los lineamientos de política macroeconómica comprometidos por el Gobierno indican un ajuste muy importante.

El Gobierno se compromete a reducir el gasto público del 39% del PIB en el 2017 al 34% en el 2023. Un sustancial ajuste del 6% del PIB manteniendo una presión tributaria en los niveles actuales del 35% del PIB. Como resultado, el déficit fiscal se reducirá del actual 6,5% del PIB a niveles del 2,5% del PIB estabilizando el nivel de endeudamiento en alrededor del 50% del PIB. Además, debe realizar reformas que garanticen la independencia del Banco Central fijándole como único objetivo la estabilidad de precios y bajar la inflación a niveles de un dígito a partir del año 2021. Asimismo, el Banco Central estará prohibido de otorgar préstamos al Tesoro Público.

Uno de los aspectos débiles del programa es el optimismo respecto al crecimiento económico, a pesar del tamaño del ajuste fiscal. Proyectan un crecimiento del PIB del 0,4% para el 2018 y luego una recuperación del mismo hacia tasas de crecimiento del 3% anual a través de mayor inversión privada y de más exportaciones. Lo más probable es que la economía experimente una recesión en el 2018 y el 2019 como consecuencia de la reducción del gasto público e inicie una recuperación gradual a partir del 2020 en adelante si el programa es exitoso y se mantiene en los próximos gobiernos.

Finalmente, es fundamental transmitir la señal de que esta vez el compromiso es serio y que lo van a cumplir a rajatabla para ganar credibilidad y reactivar rápidamente la inversión privada. El Acuerdo Stand By con el FMI puede ayudar, pero no reemplaza al necesario respaldo por parte de la clase dirigente de la sociedad argentina: políticos, sindicalistas, empresarios, economistas y líderes de la sociedad civil, quienes históricamente no han valorado una política económica ordenada y muchos siguen sosteniendo que existe otro camino más fácil para corregir los desequilibrios, sin políticas de ajuste. Por la importancia que tiene para el Paraguay, ojalá esta vez lo puedan lograr.