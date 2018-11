Osorio pasó su lista para Sudáfrica

Ayer la Asociación Paraguaya de Fútbol, confirmó lo sabido de ante mano, que Sudáfrica será el rival de la próxima fecha FIFA y se jugará en Durbán, el 20, a las 14.00.

El entrenador Juan Carlos Osorio confirmó ayer la lista de convocados de 24 futbolistas para lo que será su primer partido amistoso desde que fue designado como entrenador de la Albirroja.

nadie quiere jugar. El hermetismo con que se manejó el nombre del rival habla a las claras que es muy difícil para la APF conseguir rivales para la Absoluta. Será muy difícil lograr el prestigio de Sudáfrica 2010 con un rival de tercera categoría, tal vez del mismo temple que Honduras o Guatemala.

Llamativa convocatoria. Como mínimo da para pensar mal la convocatoria del portero Santiago Rojas, que no jugaba de titular en Nacional y solo tiene 12 en partidos en el Clausura. Recién anoche volvió a jugar y lo hizo bien, pero no su gestión en el semestre no ha sido de la mejor.

Otro llamado de bajo nivel es Cristhian Paredes, que solo jugó 19 partidos en el año en la MLS. La última vez lo hizo el pasado 28 de octubre.

Palmeiras solicitó la desconvocatoria de Gustavo Gómez, quien pelea el título del Brasileirão con el Verdão.