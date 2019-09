Ã“scar Santos es el campeÃ³n del SertÃµes

A bordo del Can Am Maverick X3 y la navegación de Ezequiel Améndola, Óscar desde la largada de la competencia, el lunes 26, tomó la punta de la carrera en su categoría T3 y no se despegó más de ella. Además el paraguayo ocupó la novena posición en la clasificación general de la competencia.

Santos había comenzado en la posición 16 en la clasificación general en el primer día y en el transcurso del desarrollo de la competencia fue mejorando en su posición hasta culminar en el top ten.

Las etapas que fue superando Óscar Santos: Etapa uno: Campo Grande - Costa Rica de 487 kilómetros; etapa 2: Costa Rica - Barra do Garcas de 639 km; etapa 3: Barra do Garcas - São Miguel de Araguaia de 727 km; etapa 4: São Miguel do Araguaia - Porto Nacional de 571 km; etapa 5 (Maratón) de Porto Nacional-São Félix de 435 km; etapa 6 (Maratón) São Félix - Bon Jesús de 542 km; etapa 7: Bom Jesús - Crateús de 941 km y etapa 8 Crateús - Aquiraz de 405 km.