Oriental queda como momentáneo líder

Con un doblete de Lorgio Dávalos, Oriental venció 2-0 a General Caballero de Campo Grande para quedar como líder provisorio de la Primera C en el inicio de la fecha 10.

Estadio: Salustiano Zaracho del 29 de Setiembre, de Luque (local Oriental). Árbitro: José Franco. Líneas: Mauricio Bernal y Ariel Silgueira. Goles: 33' y 53' Lorgio Dávalos (O). Amonestados: 69' José Díaz (O); 30' Ever Fernández y 47' Arnaldo Miers (GC). Recaudación: G. 450.000 por 30 pagantes.

Triunfazo de visitante. Álvaro Escobar (*). Benjamín Aceval se impuso con claridad al 1° de Marzo en su visita al Barrio Santa María por 3-1.

Estadio: Víctor Isasi (local 1° de Marzo). Árbitro: Marcelo Domínguez. Líneas Ever Espínola y Alexis Frutos. Goles: 41' Ever Cornet (1M); 36' Rodrigo Acosta c/s/v , 69' Osvaldo Argüello, de penal y 85' José Reyes (BA). Recaudación: G. 960.000 por 64 pagantes.

Hoy: Deportivo Pinozá vs. Humaitá, en el Víctor Isasi del Barrio Santa María (a las 10.15), Juventud vs. 12 de Octubre de Santo Domingo en el Genaro Azcurra de Loma Pytã, Sport Colonial vs. Silvio Pettirossi en el Rafael Giménez del Barrio Santo Domingo y Valois Rivarola vs. Olimpia de Itá en el Gregorio Sarubbi de Zeballos Cué (todos desde las 15.00). Posiciones: Oriental (+1) 18, 12 de Octubre de Santo Domingo y Silvio Pettirossi 17, Olimpia de Itá y Humaitá 16, Benjamín Aceval (+1) 13, Juventud y Valois Rivarola 12, Sport Colonial y Pinozá 10, Gral. Caballero CG (+1) 9 y 1° de Marzo (+1) 4 puntos. Observaciones: (+1) un partido más; (*) Cronistas de Fútbol Aficionado.