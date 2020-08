Organizadores de eventos y artistas ahora piden para trabajar en CDE

Para los trabajadores, ellos pueden realizar sus tareas cuidando los protocolos sanitarios, así como lo hacían anteriormente para poder llevar el sustento a sus familias, ya que transcurrieron más de 150 días sin que ellos trabajen y muy poco acuerdo tienen del Gobierno.

Entre los pedidos se halla la extensión del horario laboral y que permitan trabajar en los eventos, así como el congelamiento o reestructuración de deudas en bancos, financieras, locales de ventas de electrodomésticos de 6 a 12 meses, subsidio real para todas las personas que trabajan en eventos.

subsidio. ”Hay manantial de dinero en Itaipú y Yacyretá y nosotros aquí pidiendo que nos dejen trabajar. Vamos a dejarnos de joder señores con este tema. Pedimos al Gobierno que nos deje trabajar con todo el protocolo de seguridad”, afirmó Raúl Fernández, conocido en el mundo artístico como el payaso Pirulín, uno de los afectados.

El subsidio de 500.000 guaraníes no es para vivir un mes y si se da subsidio debe ser algo que valga la pena, de acuerdo con su versión. Reveló que algunos tuvieron que vender sus vehículos y costosos equipos para cancelar sus cuentas.

“Este es un rubro en el que estamos muchísima gente que lo estamos pasando mal. Preocupados más por la indiferencia del Gobierno hacia nosotros. Podemos ver en los medios que las autoridades dicen que el Banco Nacional del Fomento ofrece créditos flexibles. Ellos no quieren saber nada a la hora de cobrar las cuentas”, afirmó Gustavo Núñez, animador de fiestas.

Para Núñez la gente que realiza las fiestas invita solo a sus familiares y no a personas extrañas. Refirió que en los supermercados se puede entrar tranquilamente y la gente tiene contacto entre sí durante el día, pero para las autoridades solamente de noche se transmite el virus, ironizó.

rubro de eventos. Entre los manifestantes se encontraban animadores de fiestas, propietarios de alquileres, animadores de fiestas infantiles, payasos, malabaristas, decoradores y otros que trabajan en el rubro de los eventos.

“Tengo mucha plata invertida, están en excelentes condiciones, Dios me bendice con salud para poder trabajar y que este Gobierno no me deje trabajar, eso es lo triste”, sostuvo Núñez.

Los trabajadores realizaron una ruidosa manifestación con batucadas y demostraciones artísticas sobre la avenida General Bernardino Caballero, frente a la Gobernación del Alto Paraná, donde bloquearon el paso a vehículos por algunas horas, mientras exigían la presencia del gobernador Roberto González Vaesken.

La medida de fuerza terminó alrededor del mediodía, luego de que presentaran una nota al Poder Ejecutivo departamental.