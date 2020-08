Organismos no veían los altos montos manejados por el clan

Los organismos del Estado encargados en el control del lavado de dinero no se dieron por enterados de los movimientos de millonarias sumas realizadas por el empresario luqueño y dirigente deportivo Ramón González Daher, quien realizó préstamos de altos montos durante más de 20 años, con un esquema de usura y doble cobro, con el apoyo de una presunta red de jueces y fiscales que operaban a favor del clan González Daher, motivados por las influencias del ex senador colorado y ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Óscar González Daher.