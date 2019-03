Ordenanza busca limitar tenencia de perros y gatos en Tomás Romero Pereira

Es decir, si en una casa hay más de dos perros o gatos y el dueño de los animales no los tiene de forma responsable, este se expone a una multa que va desde G. 80.000 hasta G. 1.000.000. Dependiendo del caso, el animal podrá ser dado en adopción.

En cuanto a otros animales, la ordenanza establece que, una vez que se compruebe la tenencia no apta, los dueños están obligados a sacrificarlos o a trasladarlos a un lugar con las condiciones adecuadas.

No obstante, el edil explicó a radio Monumental 1080 AM que todos pueden tener animales domésticos, pero no deben causar molestias a los vecinos. Hizo referencia a los olores desagradables, ruidos molestos, proliferación de moscas y alimañas.

Describió que muchos de los lugareños se dedican a criar cerdos, gallinas o patos, principalmente en zonas urbanas, y eso generó el enojo de otros. “El objetivo es proteger al vecino”, argumentó a la emisora radial.

La ordenanza fue aprobada por la Junta Municipal, pero aún debe ser estudiada por la Intendencia de Tomás Romero Pereira.

Sobre el punto, una familia solo puede tener hasta 12 aves de corral. “Si tiene cinco patos, ya no puede tener más de siete gallinas”, ejemplificó Acosta.

Pena carcelaria por maltrato animal

El 23 de septiembre del año 2017 se promulgaron las modificaciones de los artículos 10 y 38 la Ley 4840/13, De Protección y Bienestar Animal. Esta norma establece una pena de dos años de cárcel a personas que sin ningún motivo matan a las mascotas domésticas o las maltratan física y sicológicamente.