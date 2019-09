Opositores dan un duro golpe a Boris Johnson por el brexit

Los legisladores volvieron al trabajo tras las vacaciones estivales, muchos de ellos determinados a impedir una salida brutal de la Unión Europea el 31 de octubre.

Especialmente tras la indignación provocada por Johnson la semana pasada cuando anunció que suspendería las labores parlamentarias desde mediados de setiembre hasta el 14 de octubre, lo que sus opositores denunciaron como una estrategia para impedirles actuar. Para contrarrestarlo, hoy presentarán y votarán de urgencia una proposición de ley que obligue al ejecutivo a pedir un nuevo aplazamiento del Brexit, hasta finales de enero, si no se logra pronto un acuerdo. “Quieren obligarnos a suplicar otra prórroga sin sentido”, denunció Johnson, asegurando que eso debilitaría su posición ante Bruselas.

AGENDA. Para hacerlo posible, tenían que arrebatar al Gobierno el control de la agenda parlamentaria. Y anoche, lo lograron por una cómoda mayoría: 328 votos contra 301.

Un total de 21 diputados conservadores votaron con la oposición. “Esta Cámara tiene una última oportunidad de evitar que este gobierno pisotee los derechos constitucionales y democráticos del país”, afirmó antes de la votación el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn.

Con pancartas que decían “Paren el golpe de Estado” y “Defiendan nuestro parlamento”, cientos de personas se manifestaron hasta bien entrada la noche frente al Palacio de Westminster. “Es bastante asqueroso lo que está haciendo el gobierno. No creo que estén escuchando a la gente”, dijo Rachel Power, que protestaba con sus dos perros, uno cubierto con una bandera europea y el otro con la británica.

Pese a asegurar que no quiere comicios, el primer ministro amenazó con elecciones anticipadas a mediados de octubre si los rebeldes votaban contra el Gobierno. Horas antes, su ejecutivo había perdido su estrecha mayoría parlamentaria, de un solo escaño, con la defección del ex ministro Phillip Lee, quien literalmente se levantó y cruzó la cámara para sentarse en la bancada del centrista Partido Liberal-Demócrata. Una fuente gubernamental justificó la fecha electoral de mediados de octubre alegando la necesidad de un nuevo mandato antes del Consejo Europeo del 17 y 18 de octubre, en que Johnson confía que la UE acceda a modificar el Tratado de Retirada firmado por Theresa May y rechazado tres veces por el parlamento.