Opositores afirman que la unidad colorada está pegada con saliva

Un acuerdo poco firme para salvar a sus miembros y no para trabajar por el país, así es observada la unidad en el Partido Colorado por referentes de la oposición, muchos de los cuales la calificaron como un pacto para la impunidad y la corrupción. Incluso, que podría debilitar al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y empoderar a un personaje que gobierna desde fuera, como es el ex mandatario Horacio Cartes.

El diputado del Partido Patria Querida (PPQ), Sebastián García, manifestó que se trata de un ciclo que se repite, pero que no perdura. “Son acuerdos pegados con saliva, que no se sostienen en nada. Existen buenas personas que en nombre del acuerdo tienen que llevarse la carga de gente oscura, con kuatia vai”, expresó.

Señaló también que el objetivo de la unidad es salvar la gestión, los casos de corrupción y blanquear los negocios, todo entre cuatro paredes. “No trae ningún beneficio para el país porque es con base en salvarse y no en una línea de trabajo en común. Es un acuerdo a regañadientes”, apuntó.

El diputado recordó la anunciada unidad de las bancadas coloradas en la Cámara de Diputados, de los movimientos Colorado Añetete y Honor Colorado, que duró pocas semanas, debido a que siempre saltan algunos liderazgos. “Las propuestas electorales no se basan en soluciones para la gente, sino en protección, en salvarse, hacerse el aguante y en intereses particulares. Creen que son dueños del Estado”, subrayó.

Más poder a Cartes. Por su parte, la diputada del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Celeste Amarilla, dijo que la unidad colorada solo servirá para que este gobierno pueda terminar su periodo. “El único beneficio que le veo es cierta tranquilidad que le va a dar al presidente para terminar su mandato, más nada. Porque para empezar, lo debilita más porque se erige nuevamente como líder Cartes, a quien uno a uno los parlamentarios de Añetete van a ‘saludarlo’ y sacarse la foto que prueba que estuvo en su casa. Triste déjà vu de la época de Stroessner. No puedo ver aún qué beneficios traería al pueblo, más bien veo que están nuevamente regodeándose en el poder electoral que les dará la unidad”, resaltó la legisladora.

Para la diputada es necesario que exista un acuerdo entre todos los sectores pero con el objetivo de sacar al país de la crisis actual. “Si quieren sacar el país adelante y enfrentar las consecuencias de la pandemia, no es suficiente someterse a Cartes, es necesario un acuerdo nacional y más que eso, es necesario que se mentalicen todos los funcionarios del Estado, desde el ascensorista hasta el presidente, que se acabó la fiesta. Ahora es por la vida”, sentenció.

Amarilla subrayó que si el Gobierno no se enfoca en las necesidades del pueblo, Cartes no será el que podrá salvarlo. “Si ellos no entienden eso, sino entienden que el pueblo está harto, que los paraguayos perdieron la paciencia, si no entienden que en este momento no pueden sacar de la lata ni dos monedas, no va a haber Horacio Cartes que les salve”, advirtió.

Abdo y Cartes lograron un acuerdo para unir al Partido Colorado, según anunciaron, con fines electorales y por la gobernabilidad. No obstante, desde la oposición consideraron que se trata de un pacto para defender intereses y salvarse en los casos ante la Justicia. Recientemente, denunciaron que esta unidad tiene como uno de sus fines la destitución de intendentes no colorados mediante intervenciones direccionadas en los municipios liderados por opositores.