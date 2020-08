Oposición se articula en el Senado y el ensayo será en elecciones municipales

El senador del Frente Guasu (FG) Hugo Richer reconoció que el paso que tomaron en la semana en rechazo a la forma como se quieren llevar a cabo intervenciones de municipios de la oposición, es un hecho coyuntural pero no aislado en el proceso de construcción de una fuerza unida que traspase el Senado. “Es claro que el hecho que motivó sacar un comunicado en conjunto son las intendencias y es coyuntural”, reconoció.

No obstante, remarcó que en adelante nada se descarta. “El hecho no deja de abrir la posibilidad sobre otros puntos, por lo cual es importante. Abre la posibilidad de construir un proyecto unitario de oposición”, agregó Richer.

Por su parte, el líder de bancada de Patria Querida (PQ), Stephan Rasmussen, consideró que un punto de partida para pensar en alianzas pueden ser efectivamente las municipales de 2021. ”No se descarta, sobre todo ahora en las municipales el año que viene, y de hecho nuestra postura es hablar con la oposición porque electoralmente es el único camino para llegar a la victoria”, sentenció.

Admitió que en las elecciones municipales se podrían ver los primeros resultados de un acuerdo, siempre y cuando cuenten con el acompañamiento de autoridades locales. Añadió que PQ siempre está, y estuvo, abierto a conversar.

Adelantó que la posibilidad de un proyecto electoral está intacto en conjunto con los demás sectores de oposición. “Estamos dispuestos a trabajar en esa línea y creemos que al menos en el Senado es importante actuar de contrapeso”, apuntó.

Rasmussen reiteró que las alianzas también son determinadas por las autoridades locales de cada municipio y localidad, y dijo que a nivel nacional están en contacto y buen relacionamiento con todos, “independiente a que desde luego tengamos diferencias en algunas cosas”.

A su vez, Richer adelantó que ya en la ex Alianza Ganar, junto al PLRA y al PDP, tienen afinada una hoja de ruta común. “Adherir a otros grupos también depende de la dinámica del Partido Colorado. El elemento nuevo es Patria Querida para avanzar, eso sí, hay diferencias para construir un programa político, pero no significa que no podamos acordar en algunos aspectos”, aseveró el senador.