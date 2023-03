Oposición, sin fuerza para presentar juicio político contra Jorge Bogarín

Referentes de la oposición consideran que Bogarín debe renunciar y, si no lo hace, se debe presentar un pedido de juicio político; sin embargo, nadie quiere someterse al desgaste de iniciar el proceso en la Cámara de Diputados, donde no se cuentan con votos para una aprobación debido al respaldo que tiene el acusado de las bancadas coloradas.

Solo la diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), se posicionó diciendo que se debe activar el mecanismo del juicio político, como lo establece la Constitución Nacional, pero reconociendo que no hay votos.

De igual manera, el diputado Édgar Acosta, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), manifestó que Bogarín debe ser destituido, pero que en la Cámara Baja los legisladores están concentrados en su campaña electoral y no tienen interés en trabajar un libelo acusatorio.

“Ni se habla del tema. La mayoría de mis colegas están en campaña electoral. Bogarín tiene que irse, sea por renuncia o juicio político, porque realmente sabíamos que en el JEM, de sus manos, se estaban manejando las causas otra vez de una manera no acorde a lo que debería ser y se tiene que dar visibilidad al tema, pero decir que hay votos ahora para el juicio sería mentir a la ciudadanía”, sostuvo Acosta.

Para el parlamentario, en política se debe saber gestionar la realidad.

“No significa que no tengamos que hablar con los colegas, pero ahora creo que Bogarín forma parte del mismo equipo de la claque del Partido Colorado y ellos son mayoría en Diputados, esa es una realidad y muchas veces es importante que en política administremos realidades”, lamentó el liberal.

Bogarín representa en el CM al gremio de abogados y en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), al CM. Actualmente está apartado de ambas instituciones y el lunes se deberá elegir a su reemplazante.

El abogado es ficha cartista en estas instituciones extrapoder y frecuentemente cuestionado por sus vínculos políticos.

El pasado fin de semana, realizó una demostración de fuerza con abogados de su movimiento Es nuestro momento, en la Quinta González Meyer de San Lorenzo, y cinco días después, el jueves, la Embajada de EEUU anuncia su designación.

Inmediatamente después, movilizó a las diferentes estructuras del gremio de abogados, que emitieron varios comunicados de apoyo a Bogarín y repudio al Gobierno norteamericano.

Igualmente, varios referentes abogados manifestaron que no se sienten representados por Bogarín.

“Soy abogado de matrícula, que vota en las elecciones para el CM. No me representa quien llama a presionar a magistradas/os, que destituye a quien no tuerce la ley para obedecerlo, e incluso, cobra con favores sexuales. ¡Seguiré trabajando por un Paraguay democrático, libre de claques!”, expuso el criminalista Juan Martens en las redes sociales.