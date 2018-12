Oposición analiza rechazar ascenso a comisarios del 1A

Primeramente durante la sesión del Senado que dio acuerdo a ascensos de tres militares al grado inmediato superior, el senador de Cruzada Nacional Paraguayo Cubas señaló que es llamativo que quienes proponen el ascenso de militares y policías no se den cuenta de que lo están solicitando en beneficio de los que cuentan “con dudosa foja”.

Señaló entre ellos a “28 coroneles con aspiraciones de llegar a general de Brigada”.

En el mismo caso se encontrarían quienes quieren ascender de generales de Brigada al de División.

Al culminar la sesión prosiguió cuestionando, en especial a los comisarios policiales que pese a su foja pretenden lograr su ascenso. Entre ellos se encuentran el comisario general Enrique Isasi, quien era jefe de Policía en el gobierno de Horacio Cartes en la zona de Alto Paraná. Además el comisario principal, Amado Cantero.

“Se pidió en Comisión la postergación de estudio de ascensos de gente con antecedentes amplios de robo, atropellos a su familia, y hasta de un militar que tiene denuncia por torturar y matar”, señaló.

Cubas anticipó que no dará su voto y no permitirá que quienes atropellaron el PLRA obtengan ascenso, pese a que dicha decisión recién se tratará a la vuelta del receso parlamentario. “No voy a apoyar, pero quiero ver a los liberales hablar, porque no pueden dejar en manos de este pelado esa decisión”, dijo.

Se refirió además que a uno de los que vetará su ascenso es al comisario principal Luis Pablo Cantero, el mismo a quien un brasiguayo agradeció tras utilizar un helicóptero de Yacyretá en un operativo de desalojo y por el cual datos de la época señalan que cobró USD 200.000. “No dejaré que asciendan varios de ellos, pese a que el legajo está llegando tarde, pero estudiaremos uno a uno”, dijo.

Directorio. Los liberales Salyn Buzarquis y Víctor Ríos recordaron que en la última sesión del Directorio se resolvió que una vez que se traten los pedidos de acuerdo para el ascenso de estos policías que participaron del asesinato de Rodrigo Quintana, les sean denegados.