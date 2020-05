“Tenemos oferta de toda Latinoamérica”

“Nosotros estamos abiertos a cumplir el contrato desde un comienzo. Si no se da es por culpa del Estado paraguayo. Inclusive se podría dar de mala fe. Tenemos oferta de toda Latinoamérica para la compra de estos productos. Es oro ku’i esto”, señaló el representante legal de las empresas. Agregó que podrían llegar al ámbito penal para demandar a personas innominadas por el daño que se causa al Estado, aseveró.







“Ellos no pueden hacer eso”























“Ellos tienen el compromiso con el Estado paraguayo, ellos tienen un contrato. Y hasta tanto el procedimiento de rescisión no se resuelva, ellos no pueden hacer eso. Realmente creemos que no hay ni un fundamento ni sustento para eso”, señaló el asesor jurídico del Ministerio de Salud, con respecto al anuncio realizado por el asesor legal sobre la intención de vender los productos a otros países del continente.