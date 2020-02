“Con un hecho tira al piso lo que dice”

“Lo que hizo Petta con la reimpresión de los libros y es para reivindicar expresamente la dictadura, si no, cuál es la excusa, no se entiende el porqué reimprimir un libro de esa época que tampoco es una obra literaria reconocida. Con un solo hecho, tira al piso lo que dice cuando habla de transformación, porque no solo no se cambió, sino que se retrocedió”.



“No puede darse cabida a represores”

“La transformación educativa no se construye con represores de la libertad, debemos cambiar con los correctos, con los que realmente queremos construir un país mejor. Hay muchos cambios en la gestión que deben hacerse para mirar hacia adelante. Por ejemplo, el MEC debe convertirse en un productor de libros de textos de calidad y que no cometan errores”.



“Hay un retroceso evidente en el MEC”

“Se disuelve esta imagen institucional en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Petta promueve el culto a la personalidad, además también dejando que ciertos grupos ingresen a las escuelas públicas con un enfoque que gira en torno a la creencia personal del propio ministro. Hay muchos retrocesos y hay gente con experiencia que puede asumir en el MEC”.