“Yo le dije que se están enriqueciendo”

“Le encaro a Mario Ferreiro y le digo: ‘Mirá, chera’a, hay denuncias muy fuertes. Ustedes están recaudando plata, se están enriqueciendo. Están los hijos de tu hermano Roberto. Ellos están en el tema de la recaudación paralela. Y está también Marcelo Mancuello’”.



“En juego la imagen de la administración”

“Estamos acostumbrados a colaborar con la prensa y la Justicia para esclarecer todo. Paralelamente cada uno de los afectados tendrá su propio asesor o defensor. Pero lo categórico es que se encuentra en juego la imagen de esta administración municipal”.



“Que Hitler denuncie Holocausto es igual”

“Camilo Soares está hace 10 años en una causa penal haciendo chicanas. Que nos denuncie es lo mismo que decir que Hitler se reformó y venga a denunciar el Holocausto judío. No actuaremos como él y sí vamos a colaborar con la Justicia para aclarar todo”.



“Me amenazó que me cagaría la vida”

“No aparezco en ninguna parte de los chats. No sé por qué me imputarían si no ocupo ningún cargo público. Camilo me amenazó que me cagaría la vida. Me decía que me iba a arrepentir de lo que hice. Tengo todos los mensajes y amenazas que me enviaba”.