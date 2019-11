“Irresponsabilidad es delincuencial”

“Desde el 2017, las comunas tienen la obligación de hacer ordenanzas para reglamentar la educación ambiental, la recolección, segregación en origen y cómo será su tratamiento. Debe haber recolección selectiva. No puede ser que el mismo camión retire la basura común con lo tóxico. La irresponsabilidad es delincuencial, al no reglamentar la ley sobre basura tóxica”.



“Todo ser vivo está en serio peligro”

“La Fiscalía me apoyaba en recolectar esas pilas y baterías. Un día vino y me condenó. Acá perdimos todos. Esto no elige víctimas, contamina todo y todo ser vivo está en serio peligro. Nunca tuve apoyo de las autoridades. Eso solo se dio en el papel. La gente no ve otra forma que deshacerse de esa basura como sea al no encontrar respuestas de sus autoridades”.



“Casi todos tiran pilas en la basura”

“Casi todos los ciudadanos tiran sus pilas en desuso entre la basura sólida domiciliaria. La basura patológica casi no existe, máximo se dan tres o cuatro casos aislados al año, aunque en el caso de los vertederos, al ser retirados los desechos con máquinas, el personal no lo reporta. Pero en el caso de las pilas, el nivel que se arroja entre la basura común es más elevado.”