“Finalmente la paciente muere por un proceso de hemorragia o sepsis, pero la causa principal que le llevó a eso fue el aborto. Tuvimos 15 casos de muertes en el 2018, que investigando encontramos que fueron por aborto. La carta de presentación de un país al extranjero es la cantidad de muertes maternas y neonatales. Dice mucho de un país porque la gran mayoría son evitables. Es un indicador de desarrollo del país. El sistema refleja su acción a través de estos indicadores. En el 2018 el aborto fue la primera causa de muerte materna, seguida por eclampsia (convulsiones) y hemorragia. Las muertes por aborto nos dan la pauta de necesidad insatisfecha que tienen las mujeres en cuanto a planificación familiar. Se sigue teniendo embarazos a pesar de que desde el Ministerio de Salud tenemos una canasta básica de métodos anticonceptivos gratis”.









“El aborto es un problema de salud pública. Lo que está sucediendo en el Paraguay es que a pesar de la penalización del aborto (penas carcelarias), bastante estricta, las mujeres recurren al aborto. O sea, por ejemplo, los últimos datos de egresos hospitalarios, según datos, 8.700 mujeres egresaron en el 2017 por aborto. ¿Imaginate que el sistema penal debe perseguir a 8.000 mujeres anualmente por haberse hecho abortos? La ley penal es tan ineficaz y solamente sirve para generar ‘muertas’. Entonces, es una ley que tenemos que revisar porque es injusta. Está orientada a disuadir a la mujer, más que impedir. No tiene efecto disuasorio, por eso las mujeres siguen abortando”.



“Defendemos la vida desde la concepción, estamos en contra del aborto directo e intencionado. Estamos en contra de la despenalización del aborto por considerarlo un crimen, por atentar contra el primer derecho fundamental que es el derecho a la vida. Entendemos que los problemas que llevan a decidir a la mujer abortar deberían ser abordados integralmente. Un crimen no llegaría a solucionar. Paraguay ha logrado reducir las muertes maternas sin la despenalización del aborto. En casos extremos, en caso de violación no estamos en contra que el Estado haga una asistencia. Y también estamos muy interesados en que se flexibilice y agilice el proceso del trámite para las adopciones”.