Operadores levantan protesta luego de derogarse el subsidio

“Ahora ya nos estamos yendo a trabajar sin problemas. Esperamos que Petropar desde mañana (por hoy) equipare a los precios del mercado. No se cuál va a ser la política, pero entiendo que como están los precios van a perder mucho si no reajustan porque ellos compraron con la partida mas alta de marzo”, dijo ayer Víctor Yambay, empresario del rubro de estaciones de servicio.

Manifestó que no quería pronosticar lo que estaría haciendo con sus precios Petropar, pero entienden que no puede tener un precio diferencial mayor a 200 o 100 guaraníes que los del mercado. En este orden, Petropar hoy vende la nafta de 93 octanos 1.800 guaraníes más barato que los demás emblemas, mientras la diferencia menor de costo de su diésel común es de G. 2.500.

Consultado si el sector privado no tiene previsto reducir sus precios, indicó que aún no tenían nada evaluado. “No tenemos ninguna línea al respecto. Yo después de dos días volví a la oficina. Ahora vamos a ver cómo está la situación”, enfatizó.

Sobre las críticas de la ciudadanía que consideró “un abuso” la última suba de G. 1.000 y G. 1.500 que realizó el sector privado de todos los combustibles, Yambay consideró que no cree que se haya llegado a eso. “No creo que alguien sea tan tonto de abusar para no vender. El precio internacional sube y baja, es muy volátil. A nosotros nos venden las distribuidoras y somos tomadores de precios”, recalcó.

Insistió en que no cree que el sector privado solo persiga utilidades altas a cualquier costo, “porque nadie quiere tener plata parada ni le conviene que este negocio, que es de volumen, que cuanto más se mueve es mejor”.

PANDEMIA. Sobre el antecedente de la pandemia, tiempo en el cual solo bajaron G. 650 por litro cuando el combustible a nivel internacional tenía costos ínfimos, sostuvo que no era por defender a las importadoras y distribuidoras, pero el precio el gasoil estaba hace seis meses a G. 4.630, pero de repente se disparó y no para de subir. “Esta incluso es época de baja, no suba, pero hay un conflicto internacional que afecta”, recalcó. Yambay apuntó, finalmente, que ahora van a trabajar y esperar que se normalice la situación del mercado de combustibles, a partir de que se dejó sin efecto el subsidio a Petropar, que paralizó las ventas hace 18 días en el sector privado.



Petróleo venía en baja, pero ayer volvió a dispararse hacia arriba

El panorama internacional del precio del crudo de petróleo se mantiene en un nivel de sube y baja. Luego de una tendencia que llegó a reducir a 94 dólares el barril, ayer se produjo de nuevo una importante suba.

Es lo que señala un cable de la Agencia AFP. Menciona subas tanto del tipo Brent como el crudo WTI.

Apunta que los precios del petróleo cerraron ayer con alza de más de 6%, tras el alivio de las medidas anti-Covid en China, al tiempo que la OPEP advierte que no podrá compensar la oferta de crudo ruso.

Así el Brent del mar del Norte subió 6,25% a 104,64 dólares el barril en Londres, en tanto el WTI subió 6,69%, volviendo por encima de los 100 dólares, a 100,60 el barril en Nueva York.

La suba internacional de los precios es el argumento principal que alegan los importadores y distribuidores del sector privado para justificar las últimas elevadas subas de todos los combustibles y que ya han impactado negativamente en la economía.

Sin embargo, la ciudadanía en general rechaza este “justificativo”, al sostener que las empresas privadas no actúan de la misma manera cuando los precios caen.