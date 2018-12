Operador cartista, denunciante de Friedmann

Jorge Portillo, el abogado que presentó la denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito y lesión de confianza en contra del senador Rodolfo Friedmann, es un conocido operador del cartismo en la zona de Villarrica, específicamente hombre del ex senador Gustavo Pipo Alfonzo.

En marzo de 2017, Portillo fungió de abogado del entonces concejal departamental Óscar Chávez, cuando este asumió la gobernación de Guairá alegando que Friedmann renunció a su cargo a pesar de que el ahora senador esa vez negó que haya presentado su dimisión y acusó directamente al cartismo de armar una farsa.

Es más, el presidente de la Junta Municipal, Rodolfo Pereira (+), el primero en intentar asumir el cargo de gobernador ante la aparición de la supuesta denuncia, había confesado el supuesto montaje planeado en Mburuvicha Róga, de la mano del ex presidente Horacio Cartes, para sacar a Friedmann de la gobernación. En aquella ocasión, Pereira también señaló públicamente al senador Gustavo Alfonso, junto con el ex consejero de la Itaipú Binacional Cándido Aguilera y el ex diputado Fernando Ortellado como los que supuestamente idearon el plan. Un año después Pereira falleció tras una operación.

Fiscalía. A partir de esta semana la Fiscalía Anticorrupción comenzará a indagar a Friedmann, tras la denuncia de Portillo el 1 de noviembre pasado, por presuntos delitos cometidos durante su gestión como gobernador de Guairá.

El escrito de Portillo menciona que el legislador es responsable de los delitos de lesión de confianza y enriquecimiento ilícito, entre otros, a través de un derroche en el rubro de combustible durante la administración del ahora senador colorado ante la Gobernación del Guairá. La denuncia se apoya en un informe de la Contraloría General de la República.

Reacción. Por su parte, Friedmann afirmó que no tiene nada que esconder y que confía en las instituciones. “La Contraloría te hace una revisión, en este caso lo hizo por pedido mío, después te notifican, respondés a todas las dudas, finalmente ellos emiten un dictamen con la documentación que se les provee. En este caso no se emitió aún el dictamen final”, aseguró Friedmann.

Señaló que llama la atención que quien presentó la denuncia fuera justamente el abogado Portillo, representante legal de Chávez, “un miembro del cartismo, experto en atropellar la institución departamental”.