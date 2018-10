La medida responde al reciente allanamiento realizado en un hangar que pertenece a Juana Carolina Vera D'Ecclesiis, esposa de su hermano Víctor Raúl D'Ecclesiis. Uno de los aviones encontrados trasladaba cocaína hacia Argentina, según la Secretaría Nacional Antidrogas.

Volpe aclaró que el legislador no tiene vínculos con la investigación que involucra a su familia.

"Hasta el momento no encontramos ningún vínculo (del diputado con los operativos), no tenemos ningún indicio de que haya participado, el hangar tampoco es de su propiedad. Sí será llamada a declarar su cuñada. Vamos a analizar las manifestaciones y si amerita lo vamos a hacer llamar a modo de testifical, porque no hay ningún indicio de que él haya participado en algunas actividades con los hechos que estamos investigando", explicó.

Aseguró que el operativo Austral fue una investigación de la Secretaría Nacional Antidrogas y de la Fiscalía que se realizó durante nueve meses y que no amerita una investigación contra el diputado.

"De lo que pueda surgir en el transcurso de la investigación no me puedo adelantar, pero en el caso de que sea necesario convocarlo, por seguro que se va a realizar", aseguró.

Por otra parte, explicó que el grupo dedicado al tráfico internacional de drogas solo guardaba la aeronave en el hangar de la cuñada del diputado.

Hangar san pedro.jpg En este hangar fue encontrada la avioneta que trasladaba cocaína hasta Uruguay y Argentina. Gentileza.

Cuñada del diputado deberá declarar

El agente dijo que Juana Carolina Vera D'Ecclesiis, cuñada del diputado, será citada para prestar declaración testifical con relación a varias aeronaves irregulares que se encontraron en su hangar.

Volpe comentó, además, que integrantes de la familia D'Ecclesiis ya han sido detenidos por narcotráfico anteriormente, sin embargo, en esta causa los narcotraficantes trabajaban en la zona sur del país y solamente guardaban la aeronave en ese hangar.

avioneta incautada.jpg Senad.



El propio legislador lo confirmó en el programa La Lupa de Telefuturo. Su cuñada, Carolina de D'Ecclesiis, esposa de su hermano Raúl D'Ecclesiis, es la dueña del hangar. Como mencionó el ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, el hangar pertenece a la familia del diputado Freddy D'Ecclesiis, de Colorado Añetete.

"No tenemos una participación directa (de Juana Vera) en los nueve meses de investigación. Ahora, por la situación de las aeronaves que se encontraban ahí, puede haber una responsabilidad que luego de las pericias vamos a estar analizando si amerita un proceso", refirió.

Este domingo, durante una entrevista en el programa La Lupa, el fiscal Marcelo Pecci dijo que la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil no tiene registrado el hangar, situación que consideró apropiada para que la avioneta vinculada al narcotráfico se refugie en el sitio.

Imputados en el operativo Austral

Cinco personas fueron detenidas e imputadas por tenencia y tráfico de drogas en el marco del operativo Austral, luego de que este sábado, en la ciudad de José Leandro Oviedo, en Itapúa, se hayan encontrado 448 kilos de cocaína en el interior de un establecimiento rural.

detenidos austral.jpg Gentileza.

Según las investigaciones, la avioneta que tiene asignada la matrícula ZP-BOO, registrada a nombre de Jorge Figueredo Burgos, estaba en el hangar de la cuñada del diputado y en dicha aeronave trasladaban cocaína hasta Uruguay y Argentina.

Freddy D'Ecclesiis, denunciado por presuntos vínculos con el narcotráfico

El diputado Freddy D'Ecclesiis ya fue denunciado en la Fiscalía, en el 2014, por tener presuntos vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, han pasado cuatro años y no existe ninguna imputación en su contra.

Este sábado, confirmó en el programa La Lupa que su cuñada es la propietaria del hangar que fue allanado este sábado en San Estanislao, Departamento de San Pedro.

El 24 de noviembre de 2014, a partir de un informe de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), la Cámara de Senadores presentó al Ministerio Público una denuncia formal sobre políticos vinculados con narcotraficantes.

El informe del Senado se dio en el marco de una exposición realizada por el entonces senador Arnaldo Giuzzio, actual ministro de la Senad, sobre los vínculos de legisladores y dirigentes políticos con personas sindicadas como narcotraficantes.

En aquella ocasión, Giuzzio había nombrado al clan D'Ecclesiis. Según la investigación, tiene vínculos con Mario Giménez Noguera (operador de estupefacientes) y su hermano, Enrique Giménez Noguera (proveedor). A su vez, este último tiene conexión con la producción de drogas en Bolivia.

Giuzzio había mencionado un procedimiento realizado en el 2006, en Bella Vista Norte, Departamento de Amambay, en donde fue incautada una aeronave que previamente había descargado cocaína.

El destino de la droga era el establecimiento de la familia D'Ecclesiis en Pedro Juan Caballero, de acuerdo con las investigaciones realizadas.

La Senad determinó que el propietario de ese cargamento era Víctor Raúl D'Ecclesiis, hermano del legislador. Al ser procesado, fue defendido por Faustino Villaalta, líder político de Pedro Juan Caballero que posteriormente fue asesinado.

En otra ocasión se allanó una estancia en Pedro Juan Caballero, propiedad de Víctor Raúl D'Ecclesiis, en donde se encontraron 195 kilos de cocaína.

La familia D'Ecclesiis y supuestos vínculos con el narcotráfico

Víctor Raúl D'ecclessis, fue detenido con cocaína en Uruguay, en 1997, y fue condenado en ese país por tenencia de estupefacientes, estuvo en prisión siete años, informó Telefuturo.

Luego en el 2009, Víctor Raúl D'ecclessis fue condenado en nuestro país a ocho años de cárcel por posesión y tráfico de cocaína.

Mientras que su tío, Abraham D’Ecclesiis, fue detenido en los Estados Unidos también por tráfico de drogas. Al igual que su primo Iván D’Ecclesiis, también sentenciado por tenencia de estupefacientes.