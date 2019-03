ONU, decisión no cambia el estatus internacional

La ONU subrayó ayer que la decisión del presidente Donald Trump de reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán no cambia en absoluto el estatus internacional de esta zona arrebatada a Siria. “Para nosotros, el estatus del Golán ocupado está consagrado en las resoluciones del Consejo de Seguridad. La postura no ha cambiado”, dijo a los periodistas Stéphane Dujarric, el portavoz del jefe de la organización, Antônio Guterres. Según Dujarric, “para el secretario general está claro que el estatus del Golán no ha cambiado a pesar de la decisión de Trump”. EEUU se ha convertido en el primer país en reconocer la soberanía de Israel sobre un área estratégica que ocupa a Siria desde la Guerra de los Seis Días de 1967 y que se anexionó en 1981. Esa anexión nunca ha sido reconocida por la comunidad internacional y el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad una resolución en 1981 que declaraba “nulas” y “sin efecto jurídico internacional” las decisiones de Israel de imponer sus leyes y su administración en ese territorio.