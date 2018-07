Once goles en los juegos sabatinos

Deportivo Liberación, que quiere seguir luchando la permanencia, superó con claridad 4-1 a Fulgencio Yegros, y en segundo turno, Rubio Ñu, con algo más de complejidad, derrotó 4-2 a General Caballero de Zeballos Cué.

Para soñar. Faner Gavilán - Liberación. Deportivo Liberación ganó con mucha contundencia a Fulgencio Yegros y sigue en su lucha por quedarse en la Intermedia. Goles: 30' y 37' Lucas González, el primero de penal; 68’ y 77’ Jorge Giménez (DL); 55' Víctor Caballero (FY). Recaudación: G. 8.320.000 por 416 pagantes.

Fue más que el General. Álvaro Galeano - Cronista FA. Rubio Ñu marcó diferencias en el primer tiempo y ante la desesperación de General Caballero en busca del descuento, aprovechó para liquidar y aumentar el marcador. Goles: 8' Leonardo Simiao, de penal, 14' Juvenal Cardozo, 49' Nelson Ruiz y 85' Fernando González (RÑ); 58' Gumersindo Mendieta y 83' Hugo Centurión, de penal (GC). Expulsado: 59' Raúl Román (GC). Recaudación: G. 1.705.000 por 81 pagantes.

Principales posiciones: River Plate 41, San Lorenzo y Guaireña 33, Fernando de la Mora, 2 de Mayo y RI 3 Corrales 31, Rubio Ñu 31 y General Caballero ZC 29 puntos (los dos últimos con un partido más).

Complemento. Hoy se cierra la fecha 21 con : Guaireña vs. River Plate en Villarrica desde las 9.30 (por Tigo Sports); a partir de las 14.45: Caaguazú vs. San Lorenzo, en Caaguazú, y RI 3 Corrales vs. 2 de Mayo, en el Este; a las 15.00 se juegan: Resistencia vs. Fernando en la Chacarita y Ledesma vs. Iteño en Capiatá.