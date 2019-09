ONAD informó doping positivo de Araújo

Olimpia Kings publicó un comunicado confirmando el dato: “El Departamento Jurídico de la institución, la Comisión Directiva y el Departamento de Básquetbol acompañarán al jugador durante el proceso respectivo”.

VERSIÓN DE Araújo. “Es importante aclarar que no he consumido voluntariamente ningún tipo de sustancia prohibida con la intención de mejorar mi rendimiento deportivo y que en este caso las sustancias encontradas en mi organismo podrían estar vinculadas a un tratamiento médico, al cual me someto por una afección que me aqueja desde hace tiempo”, expuso Araújo en redes sociales.

“Dejo constancia de mi compromiso en esclarecer esta situación ante los organismos disciplinarios con las pruebas científicas y médicas pertinentes”, agregó el atleta.

Hasta el momento, la Confederación Paraguaya de Básquet (CPB) no se ha expedido sobre el caso y tampoco ha publicado la lista de jugadores que fueron sometidos a las pruebas.