Olimpia sigue preocupado por el tema televisación

Miguel Brunotte, tesorero del club, ve cómo se acortan los plazos: “Hay que analizar la propuesta entre los presidentes y dar una respuesta, hasta ahora es puro “bla bla”, no hay nada por escrito y no se puede dar una respuesta en concreto. La demora no la entiendo, de momento en que se concreta una fecha, el fútbol se va reactivando, no entiendo porque esto se está demorando. Lo ideal hubiese sido renovar un año más con las mismas condiciones del 2020 y sentarnos tranquilos a negociar los próximos años”, recalcó en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

“Me preocupa porque la televisión va a ser clave para que el hincha pueda disfrutar de sus equipos y no puede ser que seis meses antes de fenecer no se tenga una oferta. Entiendo que para el 2021 no tengamos un incremento”, dijo Brunotte.