Olimpia derrotó 2-0 a Sol de América en el estadio Gunther Vogel de San Lorenzo, y se mantiene como líder del Torneo Clausura del Fútbol Femenino con 22 puntos.

Mañana prosigue la ronda con los duelos en el Parque Guasu desde las 09:30: Tacuary vs. General Caballero, 12 de Octubre vs. Nacional y Ameliano vs. Limpeño. En Parque del Guairá: Guaireña vs. Resistencia (15:00). El lunes 8 en el Parque Azulgrana cierran: Cerro Porteño vs. Guaraní desde las 15:00.