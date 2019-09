El delegado de Olimpia, José Montero, en diálogo con el Extra de Fútbol a lo Grande, expuso su sorpresa por la venta de las entradas para el juego ante Guaraní (sábado 21, a las 19.00 en Dos Bocas). “Nos tomó de sorpresa que se vendan sin consultarnos, nosotros ya habíamos acordado algo y habíamos pedido coordinar eso con tiempo, realmente no sabemos quién está comprando esas entradas por que no tenemos el control”, refirió el dirigente. .

Abordado por la visita a Dos Bocas, Montero expuso: “Total respeto para lo que decidan los locales si está habilitada la cancha, lo que no me parece sensato es que en la fecha 20 y 22, nos tocan San Lorenzo y Sol de visita, y hay que ver para que no sea contra la seguridad del público”.