Ojeda retorna al Decano

“Creo que esta semana que viene entreno con el Olimpia. Todo va por buen camino. En Defensa me dijeron que me querían un año más, pero fue todo tan complejo por el tema del Covid y no se siguió”, expresó Ojeda en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

Olimpia pedirá su incorporación a FIFA al ser un pase internacional y quedar sin contrato. Ojeda ya fue inscripto en el libro de pases de la APF.

Todo listo. Además se concretó finalmente el pase de Erik López al Atlanta, de EEUU. El jugador dio su conformidad y fue vendido el 80 por ciento de su pase por USD 3.700.000; el joven de 18 años estaría viajando en agosto a los Estados Unidos.