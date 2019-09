OGD y coprocesados irán a juicio oral por caso audios

Los ex senadores Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto, además de los coprocesados en el caso de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento, enfrentarán juicio oral y público.

Esto, según la resolución dictada anoche por la jueza de Sentencia Cynthia Lovera, quien rechazó los distintos incidentes presentados por las defensas.

En principio, la lectura del fallo se haría a las 11 de la mañana, pero luego, por la cantidad de incidentes presentados, lo pospuso para las 20.00 horas.

Además de los ex legisladores, irán a juicio, el ex ministro José Carmelo Caballero y el ex secretario del JEM, Raúl Fernández Lippmann, todos por distintos hechos punibles.

Igualmente, fue sobreseído definitivamente el abogado Rubén Silva, a pedido del propio Ministerio Público, por no hallar evidencias en su contra.

La jueza rechazó los incidentes de nulidad de la acusación, de los audios, a más del pedido de sobreseimiento realizados por las distintas defensas.

También rechazó los pedidos de anular la acusación con el argumento de que en el pedido fiscal se especificaban los motivos por los que se requería el juicio oral.

La magistrada, además, le dio trámite a la excepción de inconstitucionalidad promovida por la defensa de González Daher, en contra de los audios.

Sobre el pedido de sobreseimiento de Oviedo Matto, señaló que ella no tenía atribuciones para valorar las pruebas, ya que eran propias de un juicio oral y público.

Igualmente, con respecto al pedido de imposición de medidas cautelares a los acusados, la jueza impuso medidas cautelares.

El caso de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento se inició a finales del 2017, pero por la cantidad de incidentes y recusaciones, recién ahora se pudo hacer la audiencia preliminar.

El ex senador González Daher era presidente del JEM, mientras que Fernández Lippmann era su secretario en la institución.