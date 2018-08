OGD: Investigan si sus movimientos billonarios provienen de la usura

“Oficiamos a varias instituciones penales para que puedan remitirnos los informes y de esa manera poder validar con pruebas el análisis de la Seprelad”, explicó el representante del Ministerio Público.

El interviniente mencionó que la empresa Príncipe di Savoia SA, propiedad del parlamentario y de sus hijos Óscar Rubén González Chaves y María Emilia González Chaves, se dedica al rubro inmobiliario.

FACHADA. Fernández indicó, sin embargo, que debe confirmar si se trata o no de una empresa de fachada y si la compraventa de inmuebles se realiza de forma legal o a través de actividades simuladas; además, si la sociedad anónima tributa y cuenta con documentos respaldatorios.

También la Fiscalía Anticorrupción debe verificar si el clan del legislador supuestamente se encargaba de realizar préstamos aparentemente ilegales a cambio de títulos de propiedad de viviendas.

De ser así, aparte de los hechos punibles de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión impositiva, se investigará también la probable comisión de la usura.

Cabe recordar que en febrero de este año, el colega y principal retractor de OGD, su correligionario Juan Carlos Galaverna, ya había declarado que el poder del cartista luqueño radicaba “en la plata, léase usura y archivo”, del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, la Dinac y otros varios temas. “Es un archivo terrible”, aseveró.

DILIGENCIAS. Algunas de las instituciones que deberán responder a lo peticionado por la Fiscalía Anticorrupción son Municipalidad de Luque, Banco Continental, Banco Sudameris SAECA, Banco Regional SAECA, Banco Nacional de Fomento, Financiera Río SAECA, Banco Atlas SA, Ministerio de Hacienda.

Así también, deberán remitir informe el Instituto Nacional de Cooperativismo, Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), entre otros.

En el caso, además del senador se le investiga a su esposa, Nélida Chaves, al hermano Ramón González Daher, Delcia Karjallo, Fernando Ramón González Karjallo, Ada Cazo, Pedro Martínez Silva y el ex juez Juvencio Torres.

Diputado pide investigar a ex titular de Seprelad

El diputado del PLRA Édgar Acosta solicitó a la Fiscalía General del Estado que investigue al ex ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich. El parlamentario alega que el alto funcionario del gobierno saliente merece ser indagado, por no haber alertado sobre lo que pasaba en las cuentas ligadas al senador Óscar González Daher, con referencia a los cerca de USD 1.300 millones que juntó con sus familiares, entre el 2012 y el 2017, cuyo origen hasta ahora se desconoce. Esto, según la propia Seprelad, a cargo actualmente de la ministra María Epifanía González.El diputado liberal expresó que desde siempre Boidanich estuvo al corriente sobre casos como el de González Daher y otros hechos parecidos, asegurando que ese dinero es de origen oscuro y que por años fueron movidos por el legislador. “Es imposible que el ex ministro de la Seprelad no se haya dado por enterado, más aún porque los bancos están obligados a notificar a esta institución estatal sobre movimientos extraños en sus cuentas”, dijo Acosta.Agregó que nadie podría creer que “de repente nomás saltan a la luz estos movimientos de dinero que no se pueden justificar”. El jueves pasado, el fiscal anticorrupción René Fernández allanó la vivienda del senador en Luque en el marco de una nueva causa abierta.

Ex juez acusa a G. Daher de sacarlo de su cargo

El ex juez del Juzgado Civil y Comercial de Luque Juvencio Pánfilo Torres Noceda, quien aparece como uno de los socios fundadores de la empresa Príncipe di Savoia, propiedad del senador colorado Óscar González Daher, afirmó ayer que fue sacado de su cargo como magistrado porque no obedecía las órdenes del congresista. Su salida se dio cuando González Daher estaba como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). “Me sacó porque dice que no quiero obedecer; cuando no hacés lo que te pide, te echa nomás. Si el fiscal me pregunta, voy a contar”, declaró ayer Torres en una nota con Radio Monumental. Respecto a su participación en la conformación de la firma indagada por la Fiscalía por evasión, el ex juez contó que “la empresa se fundó hace 20 años, hace mucho que salí de ahí. Antes era una empresa de reventas, de coches y muebles, yo no sabía que después cambiaron a una empresa de inmobiliarias”. Precisó que aproximadamente hace 14 años atrás abandonó la sociedad anónima. Detalló que fue invitado para participar de la SA cuando era compañero de estudios del congresista. “Me sorprendió el dinero que maneja, siempre tuvo, pero no ese monto. Todos saben que él es prestamista, pero el origen del dinero dudo que sea de los préstamos. Son de familia con dinero”, sostuvo Torres Noceda.La firma está formada por Óscar González Daher y sus hijos Óscar Rubén González Chaves y María Emilia González Chaves, quienes están siendo investigados por la Fiscalía ante el hallazgo de operaciones sospechosas por más de G. 8 billones, de acuerdo con el reporte que la Seprelad envió a la Fiscalía.