Odontología con mayor demanda en jornada de atención con taiwaneses

La paciente desde hace tiempo requiere de un tratamiento de arreglo de la pieza dental. El costo elevado en el sector privado y la falta de recursos le impidieron hasta ayer acceder a al servicio de salud bucodental.

“Es una ayuda muy importante, porque no podemos acceder al servicio privado. El hospital público no tiene estos servicios (complejos). Lo que realmente necesitamos no da el Gobierno. Limpieza nomás te hacen y si te cierran, al día siguiente sale todo la mezcla. No hacen reconstrucciones, si se te rompe el diente, tenés que ir al privado. Y sale muy caro”, refirió Cabral.

Ella madrugó para acudir desde Roque Alonso hasta Luque por una atención gratuita con médicos extranjeros. Un total de 8 odontólogos, especialistas en cirugía dentoalveolar y endodoncista, brindaron la atención médica a más de 300 pacientes, en el marco del primer día de servicio.

Al igual que María, cientos de personas acudieron ayer hasta Luque, desde distintos puntos de Central para acceder a los tratamientos y consultas gratuitas, entre ellos el servicio de odontología es el que registró más demanda.

María Rojas, proveniente de Cuarto Barrio de Luque, estaba sentada desde las 8.00 en la sala de espera con una ficha en la mano. Con ansias, aguardaba entrar al consultorio, la atención inició tarde, pero el retraso no le molestó, sino que destacó que odontólogos extranjeros ofrezcan un servicio gratuito que no hay en el sector público.

SERVICIO. Médicos, farmacéuticos, enfermeras y voluntarios taiwaneses residentes en EEUU prosiguen hoy con las consultas gratuitas en el Hospital de Luque. El 18 y 19 replicarán la experiencia en el Hospital Distrital de Presidente Franco. Las consultas ofrecidas son odontología, acupuntura y dolor, pediatría, ginecología, urología, otorrinolaringología, clínica médica. El servicio es gratuito y con entrega de medicamentos.

Pese al agendamiento previo, siguen turnos vacantes en acupuntura, pediatría, ginecología, explicó el doctor Francisco Duarte, director del Hospital de Luque. Estimó que la atención alcanzará a más de 1.500 pacientes.

En odontología se espera dar cobertura a más de 500 personas. La misión médica está organizada por la Asociación de Médicos Taiwaneses radicados en Norteamérica (NATMA, siglas en inglés) y llegan por primera vez al país.