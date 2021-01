Obispo critica a los que se “enriquecen en tiempo de desgracia”

Con el rezo del Ángelus se inició ayer el novenario en honor a San Blas, así como las celebraciones por el aniversario número 64 de la fundación de la capital departamental, que se celebrará el próximo 3 de febrero.

Monseñor Guillermo Steckling, obispo de la Diócesis de Ciudad del Este, durante su homilía fustigó a sectores que aprovecharon la pandemia para sacar ventaja. Destacó el trabajo social, las ollas populares y las acciones que ayudaron a sobrellevar la crisis. “No hablemos mucho de otros que se enriquecen todavía en tiempo de desgracia, con ellos no se pude construir una sociedad humana, o la iglesia, o una ciudad casa de todos. Nuestra comunidad de fe. Queremos aportar lo más precioso a todo Alto Paraná y Canindeyú; es decir, la misma caridad que animaba a San Blas”. REBELDÍA Se refirió a la segunda lectura bíblica del domingo y destacó que “la apariencia de este mundo es pasajera”. Señaló que la enfermedad Covid-19 se ha relativizado. “Sus consecuencias materiales y sociales han suscitado en nosotros una rebeldía que va de la negación de la enfermedad al llamado urgente al personal de blanco de cuidarnos mucho más, va de actitudes desafiantes, al comportarnos como si no fuéramos vulnerables a las especulaciones sobre algún complot”, refirió. Recordó que San Blas en su época conoció situaciones similares, por lo que llegó a ser mártir. “Su mérito no está simplemente en haber vivido en una época difícil. Fue reconocido como santo porque aun en la dificultad vivió el amor cristiano, fue médico y lo es siempre para nosotros con especialización en las enfermedades de la garganta y, por qué no, del Covid”. VACUNA En otro momento calificó como una esperanza concreta el inicio de la aplicación de vacunas contra el Covid-19. Dijo que a inicios del 2021 todavía estamos celebrando nuestras fiestas en modo Covid. El aumento de nuevos infectados en las últimas semanas obligó a la comisión de festejos a recurrir a la creatividad. Este año no se hará el tradicional festival a San Blas en la explanada de la Catedral. Solo se celebrará el novenario. WF



NUEVO VIRUS DEL SIGLO