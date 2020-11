Obama descarta un posible cargo en el Gobierno de Biden

El ex presidente de Estados Unidos Barack Obama (2009-2017) descartó aceptar un hipotético puesto en el futuro Gobierno que forme el que fuera su vicepresidente, Joe Biden, tras ganar las elecciones del pasado 3 de noviembre y bromeó: “Michelle me dejaría”, en una entrevista con la cadena CBS emitida ayer.

Biden “no necesita mi consejo, y le ayudaré de la manera que yo pueda. Ahora, no planeo trabajar de repente en el personal de la Casa Blanca o algo así”, dijo Obama, ante lo que la entrevistadora de la CBS preguntó: “¿Ningún puesto en el Gobierno para usted?”. Y el ex mandatario contestó: “Hay cosas que no haría porque Michelle (su esposa) me dejaría. Sí, diría ‘¿Qué? ¿Vas a hacer qué?’”, bromeó.

La entrevista, que es la primera de Obama que se emite desde que el 7 de noviembre las proyecciones de los medios de comunicación dieran como ganador en los comicios presidenciales a Biden frente al ahora mandatario saliente, Donald Trump, que aún no aceptó su derrota.

Obama se encuentra de promoción del primer volumen de las memorias sobre su presidencia A Promised Land, que saldrá a la venta el martes. Sobre la situación actual en el país y el hecho de que Trump no acepte su derrota electoral, al tiempo que promueve teorías conspiratorias sobre un presunto fraude en los comicios, Obama se mostró decepcionado por el papel desempeñado por algunos legisladores republicanos.

Interrogado por la entrevistadora sobre qué le dice el hecho de que 72 millones de electores votaran por Trump, el primer presidente afroamericano de la historia de EEUU apuntó que esto demuestra que el país todavía está profundamente dividido. “El poder de ese punto de vista alternativo está presente en los medios de comunicación que esos votantes consumen, tiene mucho peso”, reflexionó. EFE