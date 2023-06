NY prueba el trabajo a distancia dos veces por semana

Indicó además que la ciudad y el sindicato trabajarán de cerca para la puesta en marcha del programa, pero dejó claro que el programa no se aplicará a todos los empleados; de hecho, la Alcaldía y el sindicato han acordado discutir medidas alternativas de flexibilidad laboral para aquellos empleados que por sus funciones laborales no pueden acogerse al trabajo remoto. “Siempre he dicho que cualquier programa de trabajo flexible que ofrezca la ciudad debe reconocer la realidad de que hay algunos roles que no se pueden realizar de forma remota", señaló el alcalde, quien hasta ahora se ha mostrado reticente al teletrabajo.

De acuerdo con Adams, este programa piloto protegerá los servicios básicos de los que dependen los neoyorquinos a la vez que ofrece a los trabajadores flexibilidad adicional en sus horarios de trabajo.

El dirigente del DC 37 Henry Garrido dijo que al menos mil funcionarios han pedido expresamente el teletrabajo, y con la nueva medida se dijo convencido de que serán muchos más en una ciudad que, sumada la Alcaldía y todas las agencias municipales, pasa por ser una de las empleadoras con mayor número de trabajadores de la urbe.

El programa se extenderá hasta el 31 de mayo de 2025 y se renovará por un año a partir de entonces si ambas partes están de acuerdo. EFE