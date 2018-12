Nutricionista insta a cocinar menos, para evitar los atracones

“La mejor manera de evitarlos es cocinando menos y planificando bien los platos. Asignar a cada familia una comida y preparar lo justo. Siempre se come de más y en general nos excedemos, porque se cocina mucho, de hecho, sobra para dos o tres días. Si pudiéramos calcular el menú en función al número de comensales y cocinar lo justo, no nos excederíamos tanto”, recomienda.

Otro tip que aconseja es colocar los platos en una mesa de apoyo, en lugar de la mesa principal. “Eso puede ayudarnos a comer menos. Así, habría que hacer el esfuerzo de levantarse de la mesa cada vez que vayamos a servirnos”.

Sobre la excusa de no comer nada en el desayuno y almuerzo en la previa de la Nochebuena, dice que llegar con hambre a la cena puede potenciar el atracón de comidas. “Lo ideal es hacer las tres comidas previas: desayuno, almuerzo y merienda de manera equilibrada”.

Otro mal hábito es picotear a la tarde mientras las comidas van del horno, como la sopa paraguaya, haciendo eso se pierde la noción de la cantidad y se llega a la cena satisfecho.

¡CUIDADO! Tras el atracón en la fiesta navideña, la nutricionista Paiva señala que no es recomendable someterse a dietas mal llamadas “desintoxicantes” porque la comida no intoxica, no es tóxica. “Es importante que esa noche no solo nos cuidemos de los excesos por estética, lo importante es evitarlos para no terminar en urgencias con alguna indigestión o alteración gastrointestinal por exceso”.

Cuidado con las altas temperaturas. Cuidar la refrigeración de los alimentos es esencial en estas fechas, advierte la nutricionista. “El calor de diciembre y la mala refrigeración predisponen a la descomposición rápida de los alimentos. Las carnes, las ensaladas con crema, mayonesa o huevo son las más propensas”. Pueden causar problemas gastrointestinales.