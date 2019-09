Núñez rechaza que militares salgan a las calles

El diputado Basilio Bachi Núñez dijo que está en contra de dar más funciones a los militares. “Es darle a un esquizofrénico una ametralladora, eso haríamos si permitimos que los militares entren en esta situación, encontrando toda una ensalada. Nada está coordinado, le pido al presidente que haga los cambios que corresponden”, expresó.

Aclaró que aún no leyó el documento sobre el pedido de enmienda para que militares puedan interferir en la seguridad interna, pero como postura personal, no está de acuerdo. “Adelanto mi posición personal, no soy partidario de que militares cumplan función de seguridad interna; le dimos ya un arma muy interesante al presidente de la República, donde podrían usar la fuerza pública, en este caso, los militares, alrededor de los presidios. El presidente tiene que poner mano firme”, enfatizó.