Nuevo Frente azul baja el pulgar a intento de reforma

El senador Salyn Buzarquis, integrante del sector y candidato a presidir su partido, consideró estéril este debate planteado con insistencia desde el cartismo. “Decimos no a la iniciativa del sector de Horacio Cartes, que plantea la reforma constitucional con el único objetivo de instalar de nuevo la reelección, porque quiere otra vez ser presidente”, señaló.

Indicó que la Constitución no es el problema, sino justamente su negación. “Sabemos que acá el problema no es la Constitución ni la ley, sino que no se cumple la Carta Magna”.

Agregó que no es prioridad la reforma constitucional porque en ella están establecidas las principales garantías. “A la Constitución no le falta nada, sino solo cumplirla. Nosotros (por el Nuevo Frente) nos oponemos tenazmente a cualquier proyecto de reforma, porque no podemos negar que hay problemas más urgentes, como la salud, la educación, el desempleo, la inseguridad y la falta de oportunidades”, dijo al tiempo de asegurar que ni para él ni para su sector habrá lobby que valga para un llamado a convención constituyente.