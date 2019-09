Nuevo bochorno: Calé se vengó y derramó agua a Payo

El espectáculo, como otros que se registraron en este periodo, aconteció mientras se desarrollaba la sesión.

El pasado 11 de abril, Paraguayo Cubas se fue hasta el curul de Galaverna y le derramó el agua en el rostro durante un caldeado debate.

PRESENTARÁ SU SANCIÓN. Tras tomar venganza, Galaverna dijo a la plenaria que él mismo redactaría el proyecto de resolución para que sus colegas lo sancionen “si corresponde”. No obstante, recordó que cuando él fue quien recibió el agua por parte de su colega Payo Cubas, a este no lo sancionaron.

“Pido las disculpas correspondientes por lo sucedido hace un rato. Dejo constancia de que, si corresponde, presentaré yo mismo el proyecto de resolución de sanción, recordando que el senador al que le devolví atenciones hasta hoy no fue juzgado, naturalmente no sancionado, cuando me agredió acá en mi banca. Pero mi intención principal es pedir disculpas”, expresó Galaverna.

Justificó su accionar diciendo que “es un acto de dignidad. A los Galaverna se les puede tocar, pero gratis no”.

Contrariamente a otras sesiones, Payo no reaccionó.