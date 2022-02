Nueve movimientos fueron rechazados por TEP de ANR

“En total se inscribieron 70 movimientos y un movimiento se presentó de forma extemporánea. Algunos están diferidos para un siguiente momento procesal, pudiendo subsanar sus defectos formales”, relató el presidente del TEP, Santiago Brizuela. Uno de los movimientos se presentó fuera de plazo y ya no podrá ser tenido en cuenta. Se trata de Colorados en Alianza.

En tanto, cinco movimientos, no cumplieron con el pago del aporte partidario obligatorio para inscribirse. Se trata de Acción Nacional Cívica, Unidad Estudiantil, Unidad Nacional Republicana, Esperanza Republicana y Juventud Colorada. Estos podrán ponerse al día y presentar de vuelta los documentos en junio.

Asimismo, se inscribieron dos movimientos con el mismo nombre, Renovación Republicana y no hubo acuerdo para el cambio de denominación. “Son duplicados y como no llegaron a un acuerdo de cambio de nombre, no pueden ser reconocidos”, citó Brizuela.

El titular del TEP mencionó que a esos 7 movimientos “no se les inscribió de momento y eventualmente si quieren inscribirse con sus defectos corregidos lo pueden hacer del 1 al 16 de junio, que serían con la inscripción de candidatura que se realizará en esas fechas”.

Por último, un movimiento con un nombre llamativo ”Wacala Ro’untema Librillo” fue rechazado por transgredir el Código Electoral. Se desconoce el motivo por el cual se intentó inscribir un movimiento con dicho nombre. “Fue rechazado porque viola el Código Electoral, tiene una violación en el nombre”, indicó Brizuela.

Cronograma. La Resolución del Tribunal Partidario menciona que la notificación a los apoderados será de forma electrónica y se utilizará el padrón de los inscriptos en el Paraguay y residentes en el exterior que esten afiliados y empadronados hasta el 30 de diciembre de 2021.

El prepadrón será puesto de manifiesto desde el 8 de abril al 9 de mayo, las tachas y reclamos sobre el prepadrón se realizarán desde el 8 de abril hasta las 13 horas del 9 de mayo y la terminación del padrón está previsto para el 24 de mayo.

La inscripción de las precandidaturas nacionales y departamentales y candidaturas partidarias será desde el 1 de junio hasta las 13:00 del 16 de junio.

Todos los apoderados, así como también todos los precandidatos que competirán en las elecciones internas deben estar al día con sus aportes partidarios o sus candidaturas serán anuladas.