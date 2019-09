Nueva temporada de MasterChef arranca esta noche por Telefuturo

“Esta edición presenta a diversos tipos de profesionales gastronómicos, reconocidos y muy respetados. No fue por casting, sino por invitación directa”, explicó Maltese la conductora.

Las dos primeras emisiones del certamen mostrarán la minuciosa preselección de los elegidos que reciben la invitación para ser parte de la competencia. “Luego se hace una ‘batalla’, donde tres participantes compiten entre ellos, y será uno el que quedará en esta nueva temporada”, adelantó Maltese.

El premio de esta edición es una sorpresa que la producción revelará en los próximos programas.

Las exigencias del programa y de los miembros del jurado, integrado por Eugenia Aquino, Colaso Bo y José Torrijos, serán mucho más elevadas que en los certámenes protagonizados por aficionados, y el nivel de tolerancia y errores será mínimo, anuncian.

“Todos tienen que saber hacer lo que pide el jurado, ya que hablamos de profesionales destacados. A veces podrán pedir hasta cuatro platos en un mismo desafío; a veces trabajarán solos, otras en equipo, será algo supervanguardista”, señaló Paola.

La conductora resalta las enseñanzas que quedarán para los televidentes acerca de los “trucos profesionales” y de cómo se maneja la cocina de alto nivel.

EXIGENCIAS. La chef y jurado Eugenia Aquino asegura que en cada entrega habrá “un nivel de exigencia elevado”. “Los participantes son profesionales de experiencia, de escuela, por lo que cambia el criterio y los ojos con los que vamos a juzgar. Ya no habrá lugar para errores”, afirma.

La chef cuenta que ella y sus colegas tendrán en cuenta, “el desenvolvimiento, la técnica de trabajo, los sabores, la presentación de plato, los colores, combinaciones”, entre otros.

Para Aquino, los detalles mínimos son importantes. “La técnica, el liderazgo, la organización, creatividad y los sabores deben acompañar todo eso”, indica la chef.

características. Para el chef Colaso Bo, la principal diferencia entre un certamen de amateurs con uno de profesionales, tiene que ver con la velocidad del trabajo y “la acción culinaria”, además de las propuestas, técnicas y recursos que presenten. “Los desafíos y las pruebas de eliminación serán más exigentes”, remarcó.

Colaso promete que el espectador podrá ver “una cocina de alta gama, de vanguardia... y muchas veces, fusionada con la parte rústica también”.

En cuanto a lo que Colaso Bo tendrá en cuenta a la hora de juzgar, confiesa: “Soy más tradicional. Voy a defender lo casero, lo que lleve tiempo de cocción verdadera, y no tanta espuma y demás. Voy a defender la cocina del hogar, la cocina casera y la cocina tradicional”, indicó el experto, aunque aclara que no tiene problemas con la fusión, pero no le gustaría que le presenten “una chipa guasu convertida en espuma...”, expuso.

Bo asegura que la competencia tendrá como condimento especial “el ego que reina entre cada participante, porque al fin y al cabo todos son artistas. Habrá mucha carrera, mucha pelea”, dijo.

Por su parte, José Torrijos expuso: “Llegó el momento de aquellos que entregan su vida a la cocina, es el momento de los profesionales”.



En detalle

Programa: MasterChef Profesional.

Emisión: Todos los lunes, a las 22.00.

Canal: Telefuturo.

Conducción: Paola Maltese.

Jurado: Colaso Bo, Eugenia Aquino y José Torrijos.

Opiniones: Colaso Bo: “Persigo sabores, respeto la tierra y el agua, y no me dejo llevar por las banalidades de un plato que muestra cirugías estéticas en su forma y carece del alma del sabor”. Eugenia Aquino: “Quien quiera ser el primer MasterChef Paraguay, deberá exigirse al máximo y dar lo mejor de sí”, José Torrijos: “La creatividad debe ser un elemento infaltable para quien busque ser el mejor”.