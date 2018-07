Nueva embajadora ante Suecia recibe cartas credenciales

En una audiencia en la Cancillería Nacional, Taboada también recibió las instrucciones del ministro para que una vez que la embajadora presente sus plenipotencias al Gobierno sueco, oriente su gestión hacia el fortalecimiento de las relaciones bilaterales existentes.

Taboada prestaba servicios en la representación diplomática del país ante la Santa Sede, a cargo del embajador Esteban Kriskovich.

Su nombramiento y el del ex dirigente colorado cartista Roberto Carlos Melgarejo, designado como embajador ante Italia se dieron en plena etapa de cambio de administración de Gobierno. Ambos tienen en común que no pertenecen al escalafón diplomático y consular. Es decir, no son diplomáticos de carrera. Aunque esta vez, el hecho no generó reacción alguna por parte de la Asociación de Diplomáticos Escalafonados del Paraguay, institución que normalmente cuestiona los nombramientos políticos.

Según informe de la Cancillería, Loizaga dio las instrucciones ayer a la embajadora Taboada para que su tarea en Suecia se aboque a incrementar las cooperaciones en el campo cultural y académico, el comercio bilateral y a presentar las oportunidades de inversión en Paraguay.